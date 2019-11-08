Kobane: 'Türkler ateşkesi ihlal ediyor'

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG öncülüğündeki SDG'nin ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini iddia ederken SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane'den cevap niteliğinde bir açıklama geldi.







Kobane, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve destekledikleri cihatçıları Kuzey Suriye'de saldırılarına devam ediyor ve her saat başı daha da fazla bölgeyi içine alıyor. Başkan Trump'ın talimatıyla Mike Pence ile varılan ateşkes anlaşması sonrası 182 silah arkadaşımız ve onlarca sivil şehit edildi, 30 bin sivil yerlerinden edildi, 1100 km² alan işgal edildi" ifadesini kullandı.





Kobane, mesajınını devamında kendilerinin ateşkes şartlarına uyduklarının altını çizerek, "Halkımızı ölümlerden ve yerlerinden edilmeden korumak için bizim tarafımızdan tüm ateşkes anlaşması taahütleri yerine getirildi. Başarılı terörle mücadele programımız ve ortak operasyonlarımız IŞİD yenilgisinin devam etmesini sağlamak için yeniden başlatıldı ve şu anda petrol alanlarını Amerikan kuvvetleri ile koruyoruz" dedi.