Samanyolu Haber /Dünya / Kobane'den 'Rojava'da yeni yılda önceliğimiz' açıklaması /01 Ocak 2021 21:21

Kobane'den 'Rojava'da yeni yılda önceliğimiz' açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobane, 2021 yılındaki önceliklerinin Rojva'da seçimleri gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Twitter hesabından yeni yılla ilgili bir mesaj yayımlayan Kobane, "2020 yılı dünya için zorluklar ve kriz yılı oldu. Bu vesilesiyle başta halkımıza, şehit ailelerine ve insanlığa sağlık, istikrar ve barış diliyorum. Yeni yılda önceliğimiz barış için çalışmak, kurumlarımızı güçlendirmek ve seçimleri gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.

Rojava’da seçimler konusu Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında devam müzakerelerde önemli bir konu olarak yer alıyor.

ABD’li heyetin bu ay Rojava’ya dönmesi ile taraflar arasındaki müzakerelerde üçüncü aşamanın başlaması bekleniyor. Üçüncü aşamadaki müzakerelerde Özerk Yönetim’in idaresi ile askeri yapı ele alınacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kobane'den 'Rojava'da yeni yılda önceliğimiz' açıklaması Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:29