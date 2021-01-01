Kobane'den 'Rojava'da yeni yılda önceliğimiz' açıklaması

Twitter hesabından yeni yılla ilgili bir mesaj yayımlayan Kobane, "2020 yılı dünya için zorluklar ve kriz yılı oldu. Bu vesilesiyle başta halkımıza, şehit ailelerine ve insanlığa sağlık, istikrar ve barış diliyorum. Yeni yılda önceliğimiz barış için çalışmak, kurumlarımızı güçlendirmek ve seçimleri gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.







Rojava’da seçimler konusu Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında devam müzakerelerde önemli bir konu olarak yer alıyor.





ABD’li heyetin bu ay Rojava’ya dönmesi ile taraflar arasındaki müzakerelerde üçüncü aşamanın başlaması bekleniyor. Üçüncü aşamadaki müzakerelerde Özerk Yönetim’in idaresi ile askeri yapı ele alınacak.