Samanyolu Haber /Gündem / Kobani avukatları mahkeme heyetini HSK’ya şikayet etti /12 Kasım 2021 10:57

Kobani avukatları mahkeme heyetini HSK’ya şikayet etti

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davasının 6’ncı duruşması 2’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam ediyor.

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HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Kobani davası avukatları, davaya bakan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullandığını iddia ederek Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesiyle başvurdu.

BBC'den Hatice Kamer'in haberine göre, Kenan Maçoğlu avukatlar adına yaptığı basın açıklamasında, Kobani dosyasına bakan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne HSK'nin mahkeme başkanını görevden alarak yerine yeni bir üye atandığını hatırlattı.

Maçoğlu, bununla "yeni bir tutum geliştirilmeye başlandığını, 2 aylık 3 aylık duruşma periyotlarına müdahale edildiğini" iddia etti:

"Hızlı bir şekilde davayı sonlandırma amaçları bariz bir şekilde görülüyor. Bunu protesto ettik, duruşmaya katılmama mazeretlerimizi sunduk. Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti ve dava halen avukatsız ve sanıksız devam ediyor. Bunlar görevi kötüye kullanmak anlamına geliyor, o yüzden HSK’ya başvuruda bulunduk."

Farklı illerdeki avukatlar da aynı dilekçeyle başvuruda bulundu.

Hukuki olarak mahkemenin avukatsız ve sanıksız duruşmayı sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade eden Maçoğlu, mahkemenin bu tutumdan vazgeçmesini beklediklerini söyledi.

"Karar verecekse bizsiz karar verir ve o da suç anlamına gelir” diyen Maçoğlu, “Sağlıklı bir mahkeme sürdürülmesini, mahkemenin sanıklara işkenceye dönüşmeyecek şekilde duruşma periyotlarını belirlemesini istiyoruz” dedi.
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