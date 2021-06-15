Samanyolu Haber /Gündem / Kobani davasında Ayhan Bilgen’e tahliye /15 Haziran 2021 18:40

Kobani davasında Ayhan Bilgen’e tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 6-8 Ekim Kobani olayları davası kapsamında tutuklu yargılanan Ayhan Bilgen'in tahliyesine karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kobani eylemleri soruşturması kapsamında 2 Ekim 2020’de gözaltına alınan 17 kişiyle birlikte tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen bugün görülen duruşmada Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal ile birlikte tahliye edildi. Tahliye edilen 4 kişi için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

Soruşturması kapsamında yargılananlar arasında Ayhan Bilgen İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, yerine Vali Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.
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