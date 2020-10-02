Kobani eylemleri nedeniyle 20 kişiye tutuklama talebi

2014'te düzenlenen 'Kobani eylemleri' soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, MYK üyesi Alp Altınörs'ün de olduğu 20 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.





25 Eylül'de gözaltına alınan 20 kişi, savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.