Kürtler, Rus askerine Erdoğan için ne dedi?

Suriye’nin Şanlıurfa sınırındaki Kobani ilçesinde Kürtler gösteri yaptı. Karabağ köyünde siviller Türkiye ile Rusya'nın müşterek devriye faaliyetini protesto etti.





Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rus ordusunun ortak devriye faaliyetinde bulunan zırhlı taşıtlarını taşladı.





Taşlı-demirli protesto gösterisinde yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.







Rus askerleri ile Kobani'de müşterek devriye faaliyetinde bulunan TSK'ya ait zırhlı taşıtlar taşlandı.





KÜRTLERDEN RUSYA'YA: BU ADAMI DURDURMALISINIZ





Karabağ köyünde ikamet eden bir kişi yolda durdurdukları Rus askerine tepki gösterdi.





İsim vermeden "katil" diye nitelediği Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın destek vermemesini isteyen aynı kişi, "Bizim çocuklarımız ölüyor. Siz onların ortağısınız. Onlar gibi katilsiniz. Bu adamı (Erdoğan) durdurmalısınız. Yeter! Bu anneler acı çekiyor. İnsanlık, adalet nerede?" sorusunu yöneltti.