Samanyolu Haber /Dünya / Kürtler, Rus askerine Erdoğan için ne dedi? /06 Kasım 2019 00:40

Kürtler, Rus askerine Erdoğan için ne dedi?

Rus askerleri ile Kobani'de müşterek devriye faaliyetinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı taşıtlar taşlandı.

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Suriye’nin Şanlıurfa sınırındaki Kobani ilçesinde Kürtler gösteri yaptı. Karabağ köyünde siviller Türkiye ile Rusya'nın müşterek devriye faaliyetini protesto etti. 

Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rus ordusunun ortak devriye faaliyetinde bulunan zırhlı taşıtlarını taşladı. 

Taşlı-demirli protesto gösterisinde yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. 

Rus askerleri ile Kobani'de müşterek devriye faaliyetinde bulunan TSK'ya ait zırhlı taşıtlar taşlandı. 

KÜRTLERDEN RUSYA'YA: BU ADAMI DURDURMALISINIZ

Karabağ köyünde ikamet eden bir kişi yolda durdurdukları Rus askerine tepki gösterdi. 

İsim vermeden "katil" diye nitelediği Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın destek vermemesini isteyen aynı kişi, "Bizim çocuklarımız ölüyor. Siz onların ortağısınız. Onlar gibi katilsiniz. Bu adamı (Erdoğan) durdurmalısınız. Yeter! Bu anneler acı çekiyor. İnsanlık, adalet nerede?" sorusunu yöneltti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kürtler, Rus askerine Erdoğan için ne dedi? Sonraki Haber >>

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

Polis çarptı

Polis çarptı

Yanlış hesap kaza getirdi.

Yanlış hesap kaza getirdi.

Hız gerçekten felakettir!

Hız gerçekten felakettir!

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:06:52