Samanyolu Haber /Spor / Kobe Bryant eşi ile anlaşma yapmış! /28 Ocak 2020 21:23

Kobe Bryant eşi ile anlaşma yapmış!

Tutkunu olduğu ve trafikte vakit kaybetmek yerine ailesiyle daha çok zaman geçirmek isteyen Kobe Bryant, her zaman kullandığı helikopter için eşi Vanessa ile anlaşma yaparak, hava aracına birlikte binmemeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.

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 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa ile aynı anda uçmama konusunda anlaştığı ortaya çıktı.

People dergisine konuşan, aileye yakın, ismi açıklanmayan kaynak, Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta basketbol oynarken trafikte daha fazla zaman kaybetmemek ve ailesiyle daha çok vakit geçirmek için helikopter kullanmaya başladığını, ayrıca özellikle eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyleyerek, “Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı” dedi.

Kasım ayında Sunday Paper dergisine röportaj veren Kobe Bryant şöyle konuşmuştu;

“Baba olmak bu dünyada en çok gurur duyduğum şey; bu benim en büyük başarımdır. Çok şey öğrendim, ama belki de en derin şey, ebeveyn olduğunuzda çocuklarınız için sahip olduğunuz en güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur. Bu deneyimi dört kez yaşadığım için çok mutluyum ve bence dünyada bu duygudan daha güçlü hiçbir şey yok.”
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