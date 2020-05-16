Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kazadan 110 gün sonra otopsi raporları açıklandı!

26 Ocak’ta aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın da bulunduğu dokuz kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının otopsi raporları açıklandı. Otopsi sonucunda Kobe Bryant’ın kanında ‘Ritalin’ adlı uyku ve konsantrasyon bozukluğu ile kronik yorgunluk tedavisinde kullanılan bir ilacın etken maddesi olan metilfenidat tespit edildi.





Helikopterin 50 yaşındaki pilotu Ara Zobanyan’da ise herhangi bir uyuşturucu veya alkol tespit edilmedi. Kazadan yaklaşık üç buçuk ay sonra (110 gün) otopsi raporu açıklanırken helikopterin düşüş sebebinin hala araştırıldığı belirtildi.





Adli tıp raporuna göre kaza sonucunda diğer yolcular gibi Kobe Bryant’ın da neredeyse tüm vücudunda yaralanmalar oluştuğu ve bu yaralanmaların o anda ölüme sebep olmasalar dahi çok kısa bir sürede kazazedelerin hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.





