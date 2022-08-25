Kobe Bryant'ın eşine kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat ödenecek

Geçtiğimiz hafta mahkemede tanık olarak dinlenen Vanessa Bryant, Los Angeles Times gazetesindeki bir haberi okuması sonrası panik atak geçirdiğini söylemişti.



Gazete, Los Angeles idari yönetimine bağlı polisin ve itfaiye çalışanlarının kaza alanından fotoğraf çekip başkalarıyla paylaştığını yazmıştı.

Bryant, fotoğrafların sosyal medyaya düşeceği korkusuyla yaşadığını, kızını ve eşini "oldukları halleriyle" hatırlamak istediğini söyledi.

Mahkeme, fotoğrafların cep telefonu ile çekildiği, onların başkalarına gösterildiği, hatta bunu bir galada ve bir barda da yaptıklarıyla ilgili iddiaları dinledi.





Savunma avukatı, alan fotoğrafının çekilmesinin zorunlu olduğunu ve kamuya açık hiçbir yerde paylaşılmadığını söyledi. Ancak bu savunma kararı etkilemedi.



