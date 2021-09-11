Kobe Bryant'ın saat ve ayakkabısı 10 milyon dolara açık artırmada

Adını, Bryant'a verilen "Kara Mamba" lakabından alan ve dünyada sadece 3 adet üretilen saat, aynı zamanda 2013 yılında markanın tanıtımını yapan NBA yıldızının imzasını da taşıyor.



Lüks varlık danışmanlık firması GDGC Enterprises LLC tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan saat 18 ayar pembe altından üretildi. Hublot, söz konusu saatin benzerinden 250 adet üretti ancak sadece 3'ü pembe altınla kaplı.



Açık artırmada "King Power Black Mamba Tourbillon" adlı saatin yanı sıra, Kobe Bryant'ın imzaladığı Nike Zoom 8 model spor ayakkabı ve New Yorklu sanatçı Moshé Douglas tarafından tasarlanan ayakkabı ve saatin dijital bir fotoğrafı yer alıyor. Söz konusu dijital sanat eseri, değiştirilemez token NFT olarak satışa çıkacak.



GDGC Enterprises LLC firması 3 ürünün toplu halde müzayedeye çıkacağını ve taban fiyatın 10 milyon dolar olacağını açıkladı. Satış gerçekleşirse firma, Los Angeles'taki bir yardım vakfına 50 bin dolar bağışlayacak.



Söz konusu müzayede 20-24 Eylül tarihleri arasında WISe.Art internet sitesi üzerinden yapılacak.



41 yaşında hayatını kaybetti

18 kez NBA All-Star takımına seçilen ve NBA tarihinin en çok sayı kaydeden 4'üncü oyuncusu olan Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de henüz 41 yaşındayken Los Angeles'ta geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti.



Söz konusu kazada Bryant'ın yanı sıra ünlü basketbolcunun 13 yaşındaki kızı Gianna, helikopter pilotu da dahil toplam 9 kişi can vermişti.