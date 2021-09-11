Samanyolu Haber /Gündem / Kobe Bryant'ın saat ve ayakkabısı 10 milyon dolara açık artırmada /11 Eylül 2021 13:18

Kobe Bryant'ın saat ve ayakkabısı 10 milyon dolara açık artırmada

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ın tasarladığı Hublot saat ve diğer aksesuarlar satışa sunulacak. 3 ürünün toplu halde satılacağı müzayede, 10 milyon dolardan başlayacak.

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Adını, Bryant'a verilen "Kara Mamba" lakabından alan ve dünyada sadece 3 adet üretilen saat, aynı zamanda 2013 yılında markanın tanıtımını yapan NBA yıldızının imzasını da taşıyor.

Lüks varlık danışmanlık firması GDGC Enterprises LLC tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan saat 18 ayar pembe altından üretildi. Hublot, söz konusu saatin benzerinden 250 adet üretti ancak sadece 3'ü pembe altınla kaplı.

Açık artırmada "King Power Black Mamba Tourbillon" adlı saatin yanı sıra, Kobe Bryant'ın imzaladığı Nike Zoom 8 model spor ayakkabı ve New Yorklu sanatçı Moshé Douglas tarafından tasarlanan ayakkabı ve saatin dijital bir fotoğrafı yer alıyor. Söz konusu dijital sanat eseri, değiştirilemez token NFT olarak satışa çıkacak.

GDGC Enterprises LLC firması 3 ürünün toplu halde müzayedeye çıkacağını ve taban fiyatın 10 milyon dolar olacağını açıkladı. Satış gerçekleşirse firma, Los Angeles'taki bir yardım vakfına 50 bin dolar bağışlayacak.

Söz konusu müzayede 20-24 Eylül tarihleri arasında WISe.Art internet sitesi üzerinden yapılacak.

41 yaşında hayatını kaybetti
18 kez NBA All-Star takımına seçilen ve NBA tarihinin en çok sayı kaydeden 4'üncü oyuncusu olan Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de henüz 41 yaşındayken Los Angeles'ta geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

Söz konusu kazada Bryant'ın yanı sıra ünlü basketbolcunun 13 yaşındaki kızı Gianna, helikopter pilotu da dahil toplam 9 kişi can vermişti.
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