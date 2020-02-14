"Kobe ve kızı sessiz sedasız defnedildi"

Geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi'nin 7 Şubat’ta sadece ailesi ve yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.





Entertainment Tonight'ın haberine göre, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın özel isteğiyle Kobe ve Gigi'nin cenaze töreni 7 Şubat tarihinde Kaliforniya'daki Corona Del Mar'daki Pacific View Memorial Park'ta yapıldı





Independent Türkçe'de yer alan habere göre ABD basınında Vanessa Bryant ve 3 kızının, Kobe ve Gigi'nin yasını özel olarak tutmak istedikleri için halka açık bir tören yapılmadığı aktarıldı. Törenle ilgili bilgi görseller de basına sızdırılmadı.





Basketbol efsanesi Kobe Bryant için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği Staples Center'da resmi bir tören düzenlenecek.





26 Ocak'ta Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın içinde bulunduğu helikopter Los Angeles’ta düşmüştü. Kobe ve kızının da aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.