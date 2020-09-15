Samanyolu Haber /Gündem / Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden Suna Kıraç hayatını kaybetti /15 Eylül 2020 10:44

Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden Suna Kıraç hayatını kaybetti

Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden Suna Kıraç, 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç, Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kız kardeşiydi.

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Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç uzun süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti .

1,6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. 

Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

Acımız çok derin.

Başımız sağ olsun."
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