Koç, bir gün evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

Pandeminin ilk günlerinde ve tüm süreç boyunca Koç Topluluğu çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemek için “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” anketi yaptıklarını ve yol haritalarını bu doğrultuda belirlediklerini belirten Özgür Burak Akkol, “İlk ankette kaygı oranı yüzde 60’tı. İkinci ankette yüzde 32’ye, üçüncü ankette yüzde 12’ye düştü. Yüzde 12’yi de aşağı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.





Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışanın uzaktan çalıştığını belirten Akkol, memnuniyet oranının yüzde 74 olduğunu belirterek şunları söyledi:





“Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler. Ayrıca Koç ofislerinin, hangi şirkette çalıştığından bağımsız Koç çalışanları tarafından ortak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gerektiğinde Sütlüce’de görev yapan bir çalışma arkadaşımızın, Ataşehir’deki bir şirketimizdeki ofisi kullanabilmesini mümkün hale getireceğiz.”