Koç bir markayı daha sattı

Koç Holding iştiraki Tat Gıda, SEK (Süt Endüstrisi Kurumu) markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattı.





Anlaşma ile Bursa'da Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili SEK markası dahil tüm fikri haklar Çallı Gıda bünyesine geçti.







SEK'TE 370 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR





Bir yıldır devam eden satış müzakerelerinde SEK'in satış bedeli Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 240 milyon TL oldu.





SEK, 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 1968 yılından 1995 yılına kadar Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetlerini sürdüren SEK, Türkiye’de ilk pastörize sütü ve ilk homojenize edilmiş yoğurdu üretti.





1997 yılında Koç Holding’in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan çoğunluk hissesini devraldığı SEK'te 370 kişi istihdam ediliyor.





ÇALLI GIDA 50 SENELİK FİRMA





Dünya gazetesinin haberine göre SEK'i devralan Çallı Gıda ise 50 seneyi aşkın bir süredir gıda pazarına farklı kollarda tedarikçilik yapıyor.





1965 yılında Erenköy’de kurulan firmanın başında Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı bulunuyor.





Çallı Gıda’nın bünyesinde Meysüt, Milkon ve Milay Süt markaları ve tesisleri bulunuyor.





Çallı Gıda’nın sahibi olduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri firması ise 5 Ocak 2021 tarihinde kuruldu. Harun Çallı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü CLA’nın sermayesi 1 milyon TL.