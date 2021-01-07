Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç bir markayı daha sattı /07 Ocak 2021 11:41

Koç bir markayı daha sattı

Koç Holding süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren SEK'i 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattı.

SHABER3.COM

Koç Holding iştiraki Tat Gıda, SEK (Süt Endüstrisi Kurumu) markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattı. 

Anlaşma ile Bursa'da Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili SEK markası dahil tüm fikri haklar Çallı Gıda bünyesine geçti.

SEK'TE 370 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Bir yıldır devam eden satış müzakerelerinde SEK'in satış bedeli Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 240 milyon TL oldu. 

SEK, 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 1968 yılından 1995 yılına kadar Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetlerini sürdüren SEK, Türkiye’de ilk pastörize sütü ve ilk homojenize edilmiş yoğurdu üretti. 

1997 yılında Koç Holding’in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan çoğunluk hissesini devraldığı SEK'te 370 kişi istihdam ediliyor.

ÇALLI GIDA 50 SENELİK FİRMA 

Dünya gazetesinin haberine göre SEK'i devralan Çallı Gıda ise 50 seneyi aşkın bir süredir gıda pazarına farklı kollarda tedarikçilik yapıyor. 

1965 yılında Erenköy’de kurulan firmanın başında Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı bulunuyor. 

Çallı Gıda’nın bünyesinde Meysüt, Milkon ve Milay Süt markaları ve tesisleri bulunuyor. 

Çallı Gıda’nın sahibi olduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri firması ise 5 Ocak 2021 tarihinde kuruldu. Harun Çallı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü CLA’nın sermayesi 1 milyon TL.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koç bir markayı daha sattı Sonraki Haber >>

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:20