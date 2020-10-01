Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç, Çin'deki Arçelik fabrikasını sattı /01 Ekim 2020 10:01

Koç, Çin'deki Arçelik fabrikasını sattı

Arçelik Çin'in Changzhou kentindeki üretim tesisini 112.5 milyon yuan, yani yaklaşık 128 milyon lira bedel ile satmak için sözleşme imzaladı.

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KAP'a dün akşam yapılan açıklamada anlaşmanın Arçelik'in tamamına sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co Ltd ile Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co Ltd arasında yapıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Arçelik satış sonrası konsolide bilançosunda 27 milyon lira maddi duran varlık satış zararı muhasebeleştirecek.

Arçelik, açıklamada Çin'in stratejik bir pazar olduğunu ifade ederek daha önce üretim, ihracat ve satış yapan Beko Electrical Appliances şirketinin bundan sonra satış ve pazarlama faaliyeti yürüteceğini belirtti.
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