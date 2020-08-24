Koç, dolar ile oynuyor mu?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) tek sesli medya havuzunda yer alan Yeni Şafak gazetesi, Koç Holding'in iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) kredileri yatırıma değil, dolar mevduatına aktardığını iddia etmişti.





Ekonomi alanında yayın yapan Dünya gazetesinin yazarı Vahap Munyar, “720 milyon dolarlık döviz hesabımız bir aylık petrol parası” başlıklı yazısında Tüpraş’la ilgili ele aldı.





TÜPRAŞ: BU SUÇLAMALARI HAK ETMİYORUZ





TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, "İthamla karşı karşıya kaldığımız için son derece üzgünüz. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınının etkileriyle mücadele ettiğimiz zor dönemde bu tür suçlamaları hak etmiyoruz." dedi.





"Kredilerimizin neredeyse tamamı dolar bazlı. Önemli tutarda döviz borcumuz oluyor." diyen Yelmenoğlu, "Bunun karşısına aynı tutarda döviz varlığı koymalısınız ki kur hareketliliğinde şirketimize, ülkenin enerji teminine zarar gelmesin." ifadelerini kullandı.





PETROL FİYATI DÜŞÜNCE DÖVİZ VARLIĞI DA AZALDI





İşlenmemiş ham petrol ve henüz satılmamış ürünlerden oluşan stoklarının bilançoda döviz varlıkları arasında yer aldığına işaret eden Yelmenoğlu, "Yılbaşında ham petrol 64 dolar iken 'dövizli varlık' olarak kabul ettiğimiz stoklarımızın değeri 1,5 milyar dolardı. Petrol fiyatları düşünce bu rakam 750 milyon dolara indi." dedi.





Yelmenoğlu şöyle devam etti: "Yılbaşından beri işte bu açığı kapatmak üzere nakit dövizimizi 720 milyon dolar artırdık. İddiaya konu 5,1 milyar TL’lik döviz mevduatı artışının sebebi budur. Söz konusu döviz mevduatı yaklaşık 1 aylık ham petrol ihtiyacını karşılamaya yeter."





Yelmenoğlu, "Herhangi bir likidite krizine hazırlık olarak 1 aylık ham petrol alımı kadar döviz bakiyesi tutmamız kadar elzem bir şey olamaz." diye konuştu.





"DÖVİZ İŞLEMİ YAPMADAN DAHİ HABER VERMEMİZ İSTENİYOR"





Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın "Bu tutum, ‘Dövizle oynuyor’ gibi yorumlanabilir mi? sorusu üzerine Yelmenoğlu, "Varlık tarafındaki eksikliği nakit dövizle dengeliyoruz." cevabını verdi.







Yelmenoğlu, "Bugünkü fiyatlarla aylık 800 milyon dolar civarında ham petrol alımımız söz konusudur. Merkez Bankası dahil birçok resmi kuruma ihtiyacımıza göre haftalık/günlük döviz alım planlarımızı, gerçekleşmeleri raporluyoruz. Gün içinde işlem yapmadan online haberleşme kanalları üzerinden bilgilendirme yapmamız dahi isteniyor.” değerlendirmesinde bulundu.