Koç gıda şirketini 8 milyon liraya satıp sektörden çıktı

Şirket’ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir” denildi.







Geçen aylarda Tat tarafından yapılan açıklamada söz konusu gıda markalarının ciro payının düşük olduğuna vurgu yapılmış unlu mamüller ve makarna alanından çıkılmak istendiği belirtilmişti.







Şirket bu işkolundaki mevcut markalarını ise 8 milyon TL artı KDV bedelle Durum Gıda’ya devredecek.





Tat Gıda, Vehbi Koç tarafından Mustafakemalpaşa'da 1968 yılında kurulmuştu.