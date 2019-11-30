Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması

Koç Grubu ve İtalyan UniCredit Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olan Yapı Kredi Bankası'ndaki ortaklıklarını yeniden yapılandırdı. Buna göre UniCredit ve Koç Grubu'nun dolaylı yüzde 50- 50 ortaklığı bitti. Ancak İtalyanların Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 payı kalmaya devam edecek.





UniCredit ve Koç Topluluğu bugün, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.





İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun %50 – %50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi'nin %81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler'e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu; Yapı Kredi sermayesinin %9,04'üne doğrudan, %40,95'ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi'nin kalan %18,08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.