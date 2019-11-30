Samanyolu Haber /Gündem / Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması /30 Kasım 2019 10:34

Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması

İtalyan UniCredit ile Koç Holding'in Koç Finansal Hizmetler'deki ortaklığı sona erdi. İtalyanların Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 payı kalmaya devam edecek.

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Koç Grubu ve İtalyan UniCredit Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olan Yapı Kredi Bankası'ndaki ortaklıklarını yeniden yapılandırdı. Buna göre UniCredit  ve Koç Grubu'nun dolaylı yüzde 50- 50 ortaklığı bitti. Ancak İtalyanların Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 payı kalmaya devam edecek.

UniCredit ve Koç Topluluğu bugün, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun %50 – %50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi'nin %81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler'e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu; Yapı Kredi sermayesinin %9,04'üne doğrudan, %40,95'ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi'nin kalan %18,08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
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