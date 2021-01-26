Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç Holding evden çalışmayı kalıcı hale getirdi /26 Ocak 2021 13:05

Koç Holding evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

Koç Holding radikal sayılabilecek bir adım atarak pandemi bitse bile evden çalışma sistemine devam edeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, grubun kurum içi dergisinde pandemiyle birlikte kısmen geçtikleri 'evden çalışma' düzenini 35 bin çalışan için kalıcı hale getireceklerini duyurdu.

'Bizden haberler' dergisi, Çakıroğlu'nun, 34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı yayınladı. “Değişmekten korkmuyoruz; kendimize güveniyoruz!” başlıklı konuşmada Levent Çakıroğlu, "Pandemi sürecinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar, 'istersek yapabiliriz’ duygusunu pekiştirerek, zor zamanlarda bizlere de topluma da moral oldu, umut verdi" dedi. 

Dünyanın salgına çok hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Çakıroğlu şöyle devam etti: "11 Mart’taki pandemi ilanından önce seyahatleri yasakladık ve karantina tedbirlerini açıkladık. Uzaktan çalışma pratiğine hızla geçtik. İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık.

Bu dönemde elde edilen tecrübelerimiz ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmalarımızı olgunlaştırarak devreye alıyoruz. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan/ esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.

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