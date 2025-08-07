Koç Holding’in vergi oranı, çalıştırdığı işçinin 10’da biri

Evrensel gazetesi yazarı Uğur Zengin, bugünkü yazısında Koç Holding ile holding bünyesinde çalışan bir işçinin ödediği vergi farkını ortaya koydu.









HOLDİNGLERE YÜZDE 90 İNDİRİM

Türkiye’de vergide adaletsizliğine yönelik tartışmalar devam ederken, çarpıcı bir örnek açığa çıktı.Koç Holding’in yılın ilk 6 ayında 1.2 trilyon TL hasılat elde ettiğini belirten Zengin, 15.3 milyar TL kurumlar vergisi ödediğini ifade etti. Zengin, ödenen kurumlar vergisinin gelire oranının sadece yüzde 1.3 olduğunu belirtti.“AKP’li yıllarda Türkiye’de sermaye ‘mükemmel bir legalite’ ile vergisizleştirildi. Şimşek, bu legaliteyi inşa eden başat iki aktörden biriydi” diyen Zengin, yazısında şunları söyledi:“2009 yılı. Erdoğan’ın Başbakan, Şimşek’in Maliye Bakanı olduğu bakanlar kurulu, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı karara imza attı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imza altına aldı. Büyük sermaye grupları için uygulamaya konan bu karar ile kurumlar vergisinde yüzde 90’a varan indirim imkânı getirildi. Kurşun kalemle yazılmış ‘yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının’ üstü fiili olarak çizildi ve kurumlar vergisi oranı yüzde 2.5-12.5 arasına çekildi.”“Koç Holding’in en büyük şirketi Tüpraş’a (Koç’un gelirlerinin yüzde 35’ini Tüpraş yaratıyor) bu yolla kurumlar vergisinde yüzde 90 indirim yapıldı. Diğer bir deyişle, yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 2.5’a çekildi. Arçelik’e de benzer teşvik verildi” ifadesini kullanan Zengin, Koç Holding’te çalışan bir işçinin, oransal olarak Koç’tan 11.7 kat daha fazla vergi ödediğini belirtti.Uğur Zengin, şunları anlattı:“MESS grup toplu iş sözleşmesinin geçerli olduğu fabrikalarda (biri Arçelik) ortalama ücret alan bir işçi brüt 311 bin TL gelir elde etti; 47 bin 481 TL vergi ödedi (damga+gelir vergisi). İşçinin ödediği vergi, brüt gelirine oranla yüzde 15.22. Koç’a yüzde 1.3, işçiye yüzde 15.22. Sonuç, Koç Holding bünyesinde çalışan işçi, Koç’tan 11.7 kat daha fazla vergi ödedi. Buna bir de dolaylı vergiler eklenirse, -11.7 kat- buzdağının görünen kısmı kalır.”