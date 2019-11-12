Koç Holding mahkeme kararını tanımadı, Altın madeni için sondaj çalışmasına başladı









Koç Holding'e bağlı Demir Export Madencilik tarafından başlatılan sondaj çalışması, ÇED raporlarında yapılan küçük değişikliklerle köyün 150 metre yakınına kadar geldi.





Şirketin yapılan ufak değişikliklerle mahkemenin durdurma kararının etrafından dolaştığı belirtiliyor.





Bakırtepe Çevre Platformu’ndan Hüsnü Koçyıldız, Sendika.Org’a yaptığı açıklamada, yedi ay önce şirketin yine sondaj için geldiğini ancak köylülerin eylemleri neticesinde çalışmanın durdurulduğunu açıkladı.





Koçyıldız, villa yapılacağı vaadiyle köylülerin kandırılmaya çalışıldığını söyledi.





Geçtiğimiz günlerde şirketin köylülerle toplantı yapmak istediğini söyleyen Koçyıldız, “Geldiler toplantı yaptılar. ‘Bizim yaşam alanımıza müdahale ediyorsunuz. 1956’dan köyümüze 2-2,5 km uzaklıkta demir maden işletiyorsunuz. Bizi sürekli mağdur ettiniz. 1 yıl boyunca bize arsenikli su içirdiniz’ dedik” ifadesini kullandı.





Koçyıldız maden şirketinin bölgedeki faaliyetlerini şu cümlelerle aktardı:





Bakırtepe’de altın madeni açtılar. Orada rezerv bitti. Kayseri’den ve Nevşehir’den çıkardıkları madenleri burada ayrıştırıp eritiyorlardı. Orada ÇED raporu alamamışlar. Biz de dava açtık bunu engelledik. Bakırtepe maden sahasında da cevher bitti. Bakırtepe’nin karşısında da sondaj çalışması yaptılar. Oralarda da kendilerini tatmin edecek cevher bulamadılar. En son köyümüzün onların ölçümüne göre 172 metre bizim ölçümüze göre ise 70-90 metre yakınına kadar geldiler.





Dün (11 Kasım) muhtar ve köylülerle sondaj alanına gittiklerini aktaran Koçyıldız, “Albay, teğmen, jandarma tüm askerler orada. 3 kişi için 50-60 jandarma getirmişler. Biber gazıyla coplarla gelmişler. Burası benim yaşam alanım. Yollarımızı kestiler, her gün kullandığımız yollar kapatıldı, tarlama giden yolu kapattılar.” dedi.





'CHP DE BİZE SAHİP ÇIKMIYOR'





Bölgenin Alevi köyü olduğunu dile getiren Koçyıldız, “CHP’de bize sahip çıkmıyor. Biz CHP’nin oy deposuyuz. Sanki oy vermek zorundaymışız gibi 'Aleviler mecbur bize oy verecekler' diyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Ben bundan sonra mecbur değilim CHP’ye oy vermeye” dedi.