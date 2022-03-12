Koç Holding'den işçilerine 'dev(!)' zam teklifi

"KABUL EDİLEMEZ"





Sosyal yardımların tamamı için yıllık yüzde 25,5 oranında zam yapıldı.





Koç Holding ilk altı ay yüzde 27, beşinci altı ayda binde 25 ücret artışı ve 3 yıl boyunca da enflasyon farkı teklif etti. Sözleşme döneminde resmi enflasyonun yüzde 25 olduğu düşünüldüğünde yüzde 2 oranında artışa denk düşüyor.Evrensel'in haberine göre Petrol-İş Sendikası ve Koç holding arasında yapılan Tüpraş toplu iş sözleşmesi üçüncü görüşmesinde Koç Holding yüzde 27 zam teklif etti. Sendika ise henüz bir açıklama yapmadı.İzmit, İzmir Aliağa, Kırıkkale ve Batman’da bulunan 4 Tüpraş rafinerisinde çalışan 3 bin 950 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumu gerçekleşti. Sözleşme taslağında Sendika, iki yıllık sözleşme ve yüzde 50 oranında zam talep ederken Koç Holding ise 3 yıllık sözleşme için teklifi Tüpraş işçileri için hayal kırıklığı yarattı.Geçtiğimiz sözleşme dönemi Yüksek Hakem eliyle enflasyonun altında bir zam alan Tüpraş işçileri, ülkede giderek artan pahalılığa, temel tüketim maddelerine gün aşırı gelen zamlara baktıklarında ücretlerinin eridiğine dikkat çekerek işveren teklifinin kabul edilemez olduğunu dile getiriyor.Alım gücünün düştüğüne değinen işçiler, sözleşme taslağındaki yüzde 50'lik zam oranının dahi yeterli kalmayacağını, havzadaki diğer işyerlerindeki maaşlar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 27 teklifinin kendileri için sefalet ücreti olacağını söylüyor.