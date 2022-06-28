Koç Holding'den yeni Rusya hamlesi

Arçelik, ABD’li Whirlpool’un Rusya faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladı. Arçelik’in KAP’ta yer alan açıklamasında; satın alma bedelinin çeşitli değişkenlere göre belirlendiği ifade edilerek şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon avro olduğu belirtildi.Arçelik AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC şirketlerinin hisselerinin alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile sözleşme imzalanması duyuruldu. Açıklamada, Arçelik AŞ tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı belirtildi.