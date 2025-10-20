Samanyolu Haber /Gündem / Koç Holding'in otel müdürü ifadeye götürüldü, borsada hisseleri sert düştü /20 Ekim 2025 12:34

Koç Holding'in otel müdürü ifadeye götürüldü, borsada hisseleri sert düştü

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk'un ifadeye götürülmesinin ardından Divan Otelleri’nin sahibi Koç Holding hisselerinde büyük düşüş yaşandı.

Türkiye bu sabah da gözaltı haberi ile güne başladı. Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında mevcutlu olarak ifadeye götürüldü.

İBB soruşturmasında "şüpheli" olduğu öğrenilien Tomruk'un gözaltına alınması Koç Holding'in hisselerinde büyük düşüşe neden oldu.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ
Divan Otelleri’ni bünyesine bulunduran Koç Holding hisseleri gözaltı haberinin hemen ardından sert düşüş yaşadı.

Borsada 4 buçuk puan düşüş yaşayan hisseler 147,6 TRY seviyesine geriledi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?
Galatasaray Lisesi mezunu olan Tomruk, üniversite eğitimini ABD’de University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Yüksek lisansını University of Pennsylvania’da yaptıktan sonra 1994-95 yıllarında Koç Üniversitesi’nde MBA programını bitirdi.

Kariyerine 1988’de KoçSistem’de başlayan Tomruk, burada genel müdür yardımcılığı seviyesine kadar yükseldi. Ardından Koç Bilgi Grubu’nda Pazarlama Direktörlüğü, Koç Holding’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve Setur’da Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ocak 2020’de Divan Grubu Genel Müdürü olarak atanan Tomruk, halen otelcilik ve turizm sektörünün önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Divan Otelleri ise Türkiye’nin köklü markalarından biri. 1956 yılında kurulan Divan, otel, restoran, pastane ve rezidans işletmeciliği alanında büyüyerek sektörün öncü zincirlerinden biri haline geldi. Bugün Divan Grubu, Koç Holding’in çatısı altında faaliyet gösteriyor ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında otelcilik sektöründe güçlü bir marka olarak konumlanıyor.
