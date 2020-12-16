Koç, Japon devi ile ortak oldu

Koç Holding'in iştiraki Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını bildirdi. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.





Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek. Arçelik yeni şirketin hisselerinin yüzde 60'ını satın alacak.





Arçelik, Hitachi ortaklığı ile küçük ev aletleri ve beyaz eşya pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor.





Ortaklık Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) ihtiva ediyor.





Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satıyor. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adet.





YILLIK NET SATIŞ HASILATI 1 MİLYAR DOLAR





Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları; faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı ise yaklaşık 70 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.





Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan beyana göre şirketin 3 bin 800'e yakın çalışanı bulunurken, devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.





Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınmasının ardından 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.