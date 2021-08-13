Koç’u sarsan 323 milyon TL’lik yolsuzluk skandalı

Koç Holding’in otomotiv sektöründeki iştiraki Ford Otosan’ı sarsan suistimal iddialarıyla ilgili iç soruşturma tamamlandı. Holding iddialar üzerine bağımsız denetim şirketi Deloitte’a hesapları geriye dönük inceleme yetkisi vermişti.



Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bugün gönderilen açıklamada, incelemenin tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada “Bağımsız kurumdan alınan raporda (i) 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarımızda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskimizin bulunmadığı ve (ii) bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir.” denildi.



KOÇ HOLDİNG DOLANDIRICILIĞA KARIŞAN BAYİLERLE YOLLARINI AYIRDI



Açıklamada, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerini; bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve şirketle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verildiği ifade edildi.



Açıklamada, “Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketimizin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık yüzde 3 olup, bu bayilerimizle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayilerimiz ve bu süreçte bünyemize katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla şirketimiz faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.



Ford Otosan soruşturma sonuçlanıncaya kadar 323 milyon TL “şüpheli alacak” karşılığı ayırdı. Koç dolandırıcılık faaliyetine karışan bayilerden tahsil edebilmek için ayrı davalar açtı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu alacağın yaklaşık 225 milyon TL’sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin Şirketimize olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.”



4 SORUDA FORD OTOSAN YOLSUZLUK SKANDALI



1) SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?



En az 4 yıl önceden başladığı sanılan ‘yolsuzluk’ iddiası şirkete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İhbar sonrası şirkette kırmızı alarm verildi. İhbardaki iddiaların doğruluğunu teyit etmekle işe başlandı. İlk bilgiler ihbarı teyit ediyordu.



Bu safhadan sonra sıra en önemli delil kaynağı konumundaki bilgisayarın koruma altına alınmasına geldi. Tutanakla el konulan cihaz, suçlamaların odağındaki Süleyman Ercan Engin’in bilgisayarıydı. Şirket müfettişleri Engin’e, “Birkaç gün dinlenebilirsin.” diyerek işe koyuldu.



Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ve otomobil imal eden Ford Otosan kendi çalışanları tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa müracaat etti.



2) KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?



Ford Otosan’a göre, 247,8 milyon liralık zarar, iki kesimin iş birliği ile oluştu. Dava dosyasına göre esas sorumlu olarak Süleyman Ercan Engin (48) görülüyor. Engin, 11 Ekim 1999’da şirkette işbaşı yapan Engi, 2004 yılı nisan ayında ‘alacaklar ekip lideri’ oldu.



Engin’in başında olduğu birim şirketin 100 kadar bayisinden olan alacakların takibinden sorumlu. Engin gibi, bir dönem Ford Otomotiv’de çalışan eşi D. Engin de savcılık dosyasında ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İşten çıkarılan Tolga Kılınç ise müfettişler soruşturma yaparken, bir takım dosyayı kayıtlarda silmekle suçlanıyor.



Engin’in 50 milyona yakın kazanç sağladığı iddia edilen Samsunlu Okutgen Otomotiv’in üç ortağı Kayhan Başokur, İsmail Okutgen ile Ahmet Kelem de şirketin savcılık dosyasında isimleri yer alan üç isim.



Ford Otomotivdeki 248 milyonluk yolsuzluğun şifreleri Adım adım yolsuzluk iddiası



3) NE İLE SUÇLANIYORLAR?



Ford Otosan’ın iç denetim ekibi her evrakı ve her faturayı didik didik inceledi. Zaman ilerledikçe yeni bilgilere ulaşıldı. Şirketin 247,8 milyon lira zarara uğratıldığı bilgisi üst yönetime bildirildi.



İddiaya göre Ford Otomotiv’de oluşan bu zarar iki firmaya kazanç olarak aktarıldı. Bu firmalardan biri Ford Otomotiv’in yedek parça bayisi Okutgen Otomotiv Limited Şti… 31 Aralık 2020 itibarıyla bu şirkete sağlanan kazancın 48 milyon 152 bin 594 lira olduğu iddia ediliyor.



Haksız kazanç sağlandığı öne sürülen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv. Dava dilekçesine göre bu şirkete 2017-2020 arası dönemde sağlanan haksız kazanç 190 milyon 466 bin 146 lira.



4) SİSTEM NASIL ÇALIŞTI?



Ford Otosan’ın savcılık açtığı davaların özü “Şirket personelimiz, bazı bayilere haksız kazanç sağlayarak menfaat elde etti” iddiasına dayanıyor. Şirket, 21 yıllık çalışanı Engin’in, görevi sayesinde ulaşabildiği şirket kayıtları ve elektronik sistemleri maniple ettiğini öne sürüyor.



Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Davalı, limiti olmayan bayiye mal satışı yapılmasına sebep oldu. Hileli işlemlerle bayi limitlerini yükseltti. Bu sayede diğer birimleri yanıltarak araç veya parça satışı yapıldı. Davalı, kimi zaman da bayi borcunu gizledi. Bazı bayilerin şirkete yatırdıkları avans paraları ile ilişkisi içinde olduğu bayilerin borcunu ödenmiş gibi gösterdi. Örneğin, bankadaki limiti 1 milyon lira olan Okutgen’in limitini 30 milyon olarak kayda girdi.



Borcu görünmez hale getirilen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv… Bu şirketin 2017’de 21 milyon 643 bin 462, 2018’de 45 milyon 531 bin 293, 2019’da 81 milyon 27 bin 428 TL, 2020’de ise 38 milyon 611 bin 406 liralık borcu ödenmiş gibi gösterildi.”