Samanyolu Haber /Gündem / Koca: '32 bin sağlık personeli alınacak' /23 Mart 2020 19:43

Koca: '32 bin sağlık personeli alınacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun korona virüsü salgını toplantısının basın toplantısı düzenledi.

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Testlerin hızla yapılmasına önem verdiklerini söyleyen Koca, daha sonrasında hastaları izole ettiklerini söyledi. 30 bin 305 test yapıldığını hatırlatan Koca, ölen hastaların ileri yaşta olduğu ifade etti.

“Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların korna virüsünden etkilenmemesi bizim sorumluluğumuz da, onlara sözlerimize kulak vermelerini istirham ediyorum” diyen Koca, “Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı. Bu kurala uyun” ifadelerini kullandı.

Salgına karşı halkın tüm kesimleriyle dayanışma konusunda dünyaya örnek olduğunu söyleyen Koca, “Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme gayretindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz” dedi.

Malzemelerin yetersizliği konusundaki iddialara değinen Koca, tüm hastanelere malzeme desteği sağlandığını belirtti.
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