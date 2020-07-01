Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, korona virüsünün yayılma hızının azaldığı düşüncesinin yanıltıcı olduğunu belirterek “Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor. Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur” dedi. Koca, vakaların yüzde 53,74’ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edildiğini kaydetti.







Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:





– Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.





– Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir.





– Yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bunun dünya genelindeki durumla paralel olduğunu söylemek istiyorum. Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor. Hayatımıza bir düzen vermemizi gerektiriyor.





– Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Bunlara itibar edilmesi birçoklarının hastalığa yakalanmasına neden olmaktadır. Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tür haberlere itibar etmeyin. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe konusunda da yanlış kanılar bulunmaktadır. Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsan, bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımız için bize bulaşan virüsü, biz de başkalarına bulaştırırız. Virüsün yayılma kaynağı olmayı göze almak, sorumluluk duygusuyla bağdaşmaz.





– Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır.





– Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906’dır. Vakaların yüzde 53,74’ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edilmiştir.





– Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.





– Toplum Bilimleri Kurulu’nda dile getirilen ‘Tüm dünyadaki sonuçlarıyla izlenen salgın, toplumda dramatik etkiye yol açmıştır. Gündelik hayattaki değişim, ruhsal gerilimi artırdı’ düşüncesi dikkat çekici.





– Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız.





– Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.





– Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın’dır.





– Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce’dir.”





– Son bir ayda Covid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor.





– Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.





TOPLAM VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ





Fahrettin Koca, korna virüsü salgınına ilişkin son verileri de paylaştı. Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.





Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422’ye yükseldi.



