Samanyolu Haber /Gündem / Koca sonunda itiraf etti /18 Kasım 2020 11:22

Koca sonunda itiraf etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda koronavirüs salgınına dair konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış¸ durumdadır" dedi.

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Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış¸ durumdadır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair bilgilendirmeler yaptı.

Koca’nın açıklamaları şöyle:

"Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de, gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim dün yapılan Kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu."

"Bu arada Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir. Klinik öncesi aşamayı başarıyla tamamlayan aşı adaylarından iki Kovid-19 aşı adayının klinik çalışmaları desteklenmektedir. Ayrıca, klinik öncesi aşamayı tamamlayarak izin süreçleri devam eden aşı ve ilaç adayları desteklenmeye devam edecektir."
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