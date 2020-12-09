Koca: 'Yoğun bakımlar ciddi yük altında’

“Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır” bilgilerini paylaşan Koca, yoğun bakımların ciddi yük altında olduğuna dikkat çekti.







Bakan Koca, Hatay, Adana, Sivas, Samsun Antalya, Mersin ve Ordu’da vaka sayılarının artmaya devam ettiğini belirtti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şöyle:





“- Bilim kurulumuz yol gösterici olarak katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki tüm gelişmeleri değerlendirmekteyiz.





- Bugün itibariyle toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu, pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı.





- Hatay, Adana, Sivas, Samsun Antalya, Mersin ve Ordu da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor.





- Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde.





- Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır





- Alternatif aşıları temin etmek için gayret gösterdik, çalışmalar sürüyor.”