Samanyolu Haber /Sağlık / Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak /19 Ağustos 2021 21:10

Koca: Zorunlu PCR testleri ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını kaydetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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