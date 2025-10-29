Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli’de çöken binadaki eczacı konuştu: Ekipler ‘Bir şey yok” demiş /29 Ekim 2025 18:25

Kocaeli’de çöken binadaki eczacı konuştu: Ekipler ‘Bir şey yok” demiş

Kocaeli’de çöken ve şu an itibarıyla iki çocuğun cansız bedenine ulaşılan yedi katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, bina ve eczane girişinde dün bir çökme fark ettiklerini söyledi.

Aydın durumu dükkan sahibiyle paylaştığını, ekiplerinse ona (dükkan sahibine) “Bir şey yok” dediğini öne sürdü.

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken enkaz altında kalan beş kişilik aileden üç kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eczane sahibi ve enkazda kaldığı değerlendirilen Levent Bilir’in arkadaşı Aydın gazetecilere konuştu ve şunları söyledi:

“Dün akşam Levent’le görüştüm. Kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdim. Kolonlarda herhangi bir çatlak yoktu. Durumu ilettiğim dükkan sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını söyledi. Daha önce eczanedeyken deprem yaşadık fakat dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmedim.

Eczanenin kamera kaydına ulaşamadık. O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş.

(Kolon kesme iddiası) Kolon kesilecek bir tarafı yok. Zaten 45 metrekare, ortada kolon yok, kesemezsin ki.

(“Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var?” sorusu üzerine) Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve ‘bel verme (aşağı doğru sarkma)’ dediğimiz olay vardı. Yani dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar.

Fark edilen durumun neden kaynaklandığını bilmiyor. ‘Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı’ dediler. Teknik konulara giremem ama eczane, binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Eğer binadan kaynaklanmış bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz.

Arka tarafına yani benim eczanenin bodrum katı ve bir üst katına girdiğim zaman orada herhangi bir kapanma yok. Orası açık. Hatta camları bile kırılmamış, bina öne yatmış. Ben 10 senedir oradayım. Dün sabah müteahhitle iletişime geçiliyor. Ben zaten şehir dışındaydım. Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş zaten.

Bina yıkıldıktan sonra dükkan sahibiyle telefonla yeniden görüştük. Binanın yıkıldığından onun da bilgisi yoktu. Aradım, geldi.
