Kocaeli fabrika yangini faciasında 7 tutuklama /11 Kasım 2025 22:49

Kocaeli fabrika yangini faciasında 7 tutuklama

Kocaeli’de 6 işçinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınında 7 kişi tutuklandı. Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

SHABER3.COM

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 8 Kasım’da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Zanlılar, “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gebze Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hekimliğe sevk edilen K.O, İ.O, A.A.O, G.G. ve A.O. “olası kast ile öldürme” suçundan, O.Y. ile O.A. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklandı. G.B, H.E, G.D. yurt dışına çıkma yasağı, Ö.A’ya ise konutunu terk etmeme suretiyle adli kontrol verildi.

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
