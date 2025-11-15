Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli fabrika yangını faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi /15 Kasım 2025 09:21

Kocaeli fabrika yangını faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti. Kocaeli Dilovası’nda 3’ü çocuk, 3'ü kadın 6 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ağır yaralı olarak çıkarılan işçi Tuncay Yıldız, yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yanarak can verdiği 7 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYORDU

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangından ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 6 işçinin can verdiği yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

6 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Faciada çocuk işçiler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15) ile kadın işçiler Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aralarında iş yeri sahibi K.O.'nunda bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış bunlardan 7'si tutuklanmıştı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kocaeli fabrika yangını faciasında ölü sayısı 7'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:17