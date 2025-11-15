Kocaeli fabrika yangını faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi





YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ





6 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yanarak can verdiği 7 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangından ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 6 işçinin can verdiği yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.Faciada çocuk işçiler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15) ile kadın işçiler Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Olayın ardından başlatılan soruşturmada aralarında iş yeri sahibi K.O.'nunda bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış bunlardan 7'si tutuklanmıştı.Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.