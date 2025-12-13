Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasının iddianamesi tamamlandı





'OLURSA OLSUN' ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMİŞLERDİR"





4 MALİK HAKKINDA "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI





KÜRESEL OSGB SORUMLULARI İÇİN DE "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli Dilovası’nda bir fabrikada 8 Kasım’da meydana gelen yangın nedeniyle 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iddianamesini tamamladı.İddianamade Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kast" suçundan cezalandırılmaları talep edildi; ayrıca 8 sanık için "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 4 sanık için ise "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılması istendi.İddianamenin sonuç bölümünde, Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. yetkilileri İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal'ın şirketin hukuki ve fiili yönetiminde belirleyici rol üstlendikleri, gerekli iş güvenliği ve teknik önlemleri almadan üretimi sürdürdükleri tespit edildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:"... Karar alma süreci içerisinde bulunan ve imalathane içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen, 'olursa olsun' mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için her hangi bir girişimde bulunmayarak, gerekleşen bu neticeden asli-ağır kusurlu oldukları tespit edilen şüphelilerin üzerilerine atılı maktul sayısınca 7 kez olası kast ile öldürme ve müşteki ve mağdur sayısınca 4 kez olası kast ile yaralama (yaralama suçunun uzlaştırma hükümlerine tabi olması nedeniyle tefrik kararı verilmiştir.) ve müşteki ve mağdur sayısınca 3 kez nitelikli mala zarar verme suçlarını işledikleri hususunda yeterli delil ve şüphenin soruşturma dosyasında mevcut olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."İddianamede, Ravive ile LYKKE Kozmetik arasında şahsi ve fiili açıdan organik bir bağ bulunduğu, aralarındaki ticari ilişkinin fason üretimi aşan nitelikte ortak üretim ilişkisi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Bu nedenle LYKKE Kozmetik yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör'ün de, Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal gibi meydana gelen sonuçtan asli-ağır kusurlu oldukları belirtildi. İddianamede ayrıca, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 7 kez "olası kastla öldürme", 4 kez "olası kastla yaralama" ve 3 kez "nitelikli mala zarar verme" suçlarından, soruşturma dosyasında yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.İddianamede; kiralayan eski malik Güven Demirbaş ile yeni malik şirket yetkilileri Caner Özgür Yıldırım, Özkan Yıldırım ve Özcan Yıldırım yönünden, olası kast suçunun unsurları olan "bilme ve isteme"nin somut olayda gerçekleşmediği belirtildi. Şüphelilerin, öngörülebilir ve önlenebilir nitelikteki neticeyi öngörmemeleri ve önlememeleri sonucu meydana gelen olaydan "bilinçli taksir" düzeyinde sorumlu oldukları ifade edildi.İddianamede ayrıca Ümit Çelik, Ünal Aslan, Seyfullah Çelik ve Muhammet Dayıoğlu yönünden yapılan değerlendirmeye de yer verildi. Toplanan delillere göre, Ravive Kozmetik ile Küresel OSGB arasında 5 Ağustos 2025 başlangıç tarihli İSG Profesyoneli Hizmet Sözleşmesi imzalandığı; şüpheli Ümit Çelik'in Küresel OSGB'nin yetkilisi ve işleteni, Ünal Aslan'ın sorumlu müdürü, Seyfullah Çelik ile Muhammet Dayıoğlu’nun ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olarak görev yaptığı belirtildi. Atamaların sorumlu müdür Ünal Aslan tarafından yapıldığı, sözleşmenin ise patlama ve yangın olayından üç gün sonra, 11 Kasım 2025 tarihinde sonlandırıldığı aktarıldı.28 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna atıf yapılan iddianamede; İSG-KATİP üzerinden yapılan atamaların olay tarihinde aktif olduğu, ancak iş yerine ilişkin risk analizi, denetim raporu, eğitim kaydı, acil durum planı, ATEX değerlendirmesi ve uygunsuzluk bildiriminin bulunmadığı vurgulandı. İş yerinin fiilen kaçak bölümünde yürütülen üretim faaliyetinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından kayıt altına alınmadığı, denetlenmediği ve değerlendirilmediği; bu durumun, hizmetin yalnızca sistem üzerinde kaldığını ve fiilen yerine getirilmediğini gösterdiği ifade edildi. Küresel OSGB’nin işleteni Ümit Çelik ile sorumlu müdür Ünal Aslan’ın tali ağır kusurlu, iş güvenliği uzmanı Seyfullah Çelik ve iş yeri hekimi Muhammet Dayıoğlu’nun ise tali kusurlu oldukları tespitine yer verildi.Bu şüpheliler bakımından da, olası kastın "bilme ve isteme" unsurlarının gerçekleşmediği; öngörülebilir ve önlenebilir neticenin öngörülmemesi ve önlenmemesi nedeniyle meydana gelen olaydan "bilinçli taksir" kapsamında sorumlu oldukları belirtildi.İddianamede, şüpheliler Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın, Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail ve Altay Ali Oransal'ı saklayıp yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ve bu nedenle "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri belirtildi.