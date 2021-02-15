Kocaeli'de neler oluyor? Bir haftada 5 intihar

Kocaeli, Kozluk Mahallesi, Şehit Er Tezcan Sürek Sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre 24 yaşındaki Mustafa Özyıldız evde kimsenin olmadığı sırada kendisini odasında bulunan boruya iple asarak intihar etti.







Babası, eve gelip Mustafa Özyıldız‘ı asılı halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Özyıldız’ı yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Mustafa Özyıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özyıldız’ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.





BU HAFTA CANINA KIYAN 5. GENÇ





Kocaeli’de hafta başından bu yana 5 genç hayatına son verdi. Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi 28 yaşındaki Tugay Adak’ın ardından Gölcük’te yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Tarı, Gebze’de 32 yaşındaki Samet Özer ve inşaat işçisi Ünal Çetinkaya, ekonomik sorunlarının etkisiyle canına kıydı.