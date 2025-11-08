Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli'de yangın faciası: 6 ölü, ikisi 18 yaşından küçük /08 Kasım 2025 13:34

Kocaeli'de yangın faciası: 6 ölü, ikisi 18 yaşından küçük

Kocaeli’de parfüm deposunda yangın faciası: 6 ölü, 5 yaralı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir depoda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangını söndürdükten sonra içeriye giren itfaiye ekipleri 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

Hayatını kaybedenlerin ikisinin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibinin olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

3 şüpheli, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YANGINDA ÖLENLERİN KİMLİKLER BELLİ OLDU

Diğer yandan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu:

Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yangında can verdi.
