Kocaeli'de yangın faciası: 6 ölü, ikisi 18 yaşından küçük

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir depoda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.









Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.





Hayatını kaybedenlerin ikisinin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.





Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.









Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir.” ifadelerini kullandı.



3 şüpheli, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



YANGINDA ÖLENLERİN KİMLİKLER BELLİ OLDU



Diğer yandan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu:



Yangını söndürdükten sonra içeriye giren itfaiye ekipleri 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.