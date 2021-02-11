Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli'deki Boğaziçi eyleminde 17 kişi gözaltına alındı /11 Şubat 2021 22:21

Kocaeli'deki Boğaziçi eyleminde 17 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasında başlayan protestolara destek vermek için Kocaeli'de yapılan eyleme polis müdahale ettiği, ve 17 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

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Kocaeli'de, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atamasını protesto etmek isteyen Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Dayanışması üyesi 17 öğrenci, darp edilerek gözaltına alındı.

Kocaeli'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne dışardan rektör atanmasını ve öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Dayanışması üyesi bir grup öğrenciye polis müdahale etti.

Belediye İşhanı binası önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin vermeyen polisler, 17 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

Muayene için Seka Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, ardından ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 42 Evler Ek Hizmet Binası'na götürülecek.
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