Samanyolu Haber /Gündem / Koca'nın fotoğrafını paylaştığı vatandaş konuştu: Günde 19 saat çalışıyorum /07 Haziran 2020 09:46

Koca'nın fotoğrafını paylaştığı vatandaş konuştu: Günde 19 saat çalışıyorum

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı, maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan yurttaş, günde 19 saat çalıştığını, bu nedenle çok yorulduğunu ve gözüne güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattığını söyledi

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve maske kullanımı nedeniyle eleştirdiği yurttaş, “Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.


Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

‘ÇOK YORULUYORUM’

"Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum”ifadelerini kullanan Hamza Tatlı, “Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" diye konuştu.
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