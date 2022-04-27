Samanyolu Haber /Politika / Kocası AKP'yi eleştiridi, cezası vali Funda Kocabıyık'a kesildi /27 Nisan 2022 10:51

Kocası AKP'yi eleştiridi, cezası vali Funda Kocabıyık'a kesildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi. Kararın, Funda Kocabıyık'ın eşi eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi Davası kararı ve AKP'yi eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

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İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi kararına tepki gösterip AKP'yi eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.


Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar" demişti.

Kocabıyık, paylaşımlarında şunları söylemişti:

"Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

"Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin" diyen Kocabıyık, "Ak parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."
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