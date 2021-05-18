Samanyolu Haber /Sağlık / Koca'ya göre Türkiye toplumsal bağışıklığı bu yaz kazanacak /18 Mayıs 2021 14:00

Koca'ya göre Türkiye toplumsal bağışıklığı bu yaz kazanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın eylül ayına kalmadan, haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini söyledi.

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Bakan Koca, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında haziran, temmuz aylarında BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşılacağını açıkladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.
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