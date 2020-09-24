Samanyolu Haber /Ekonomi / "Artık yeter" diyen Koç mahkemeye verecek /24 Eylül 2020 11:55

"Artık yeter" diyen Koç mahkemeye verecek

Koç Holding'in iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinin iddialarına cevap verdi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Sabah gazetesinde Koç Holding ve iştiraklerine yönelik her gün yeni bir suçlama yöneltiliyor. 

Dün Sabah yazarı Dilek Güngör "Akaryakıtta indirim oyunu" başlıklı makalesinde Koç Grubu’na ait TÜPRAŞ'ın benzin fiyatlarına zam geleceği gün dağıtım şirketlerine kota uyguladığını iddia etmişti.

Makalede benzin fiyatlarına yapılan zamların sorumlusu olarak TÜPRAŞ gösterilmişti.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada Güngör'ün iddiaları için "Tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı. 

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN" YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, "Koronavirüs salgını gibi çok zorlu bir dönemde olağanüstü bir özveri ve gayretle gece gündüz çalışırken, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uyguladığımız ve adeta keyfi fiyatlama politikaları yürüttüğümüz gibi çirkin iddialar kabul edilemez." denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Hiçbir araştırma yapılmadan ve tarafımıza sorma ihtiyacı duyulmadan 'Çamur at izi kalsın' yaklaşımıyla ortaya atılan bu asılsız iddialar sadece şirketimize ve yatırımcılarımıza değil en büyük zararı ülkemize vermektedir." 

TÜPRAŞ, Sabah gazetesini ve Dilek Güngör aleyhine tazminat davası açacak.
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