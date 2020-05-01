Korona Krizi, Koç Holding'in 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden (ÖİB) 4,5 milyar dolara devraldığı Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'yi (TÜPRAŞ) vurdu.





Akaryakıt talebindeki düşüş sebebiyle İzmir Aliağa rafinerisinde 5 Mayıs-1 Temmuz arasında üretime ara verilecek.





TÜRKİYE'NİN AKARYAKIT DEVİ





TÜPRAŞ'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen beyannamede herhangi bir işten çıkarma kararı alınmadığı belirtildi.





TÜPRAŞ; Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 rafineride akaryakıt mamülleri üretiyor.





2019 yılında toplam 28,1 milyon ton üretim, 29,2 milyon ton satış gerçekleştiren TÜPRAŞ'ın satış hasılatı (ciro) 89,6 milyar TL’ye ulaştı.