Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç'tan "iki ay ara" kararı /01 Mayıs 2020 16:46

Koç'tan "iki ay ara" kararı

Yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Ömer Koç'un oturduğu Koç Holding'de peş peşe kriz kararları alınıyor. Koç'un petro-kimya sektöründe faaliyet gösteren iştiraki TÜPRAŞ'ın bir rafinerisi iki ay boyunca üretime ara verecek.

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Korona Krizi, Koç Holding'in 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden (ÖİB) 4,5 milyar dolara devraldığı Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'yi (TÜPRAŞ) vurdu. 

Akaryakıt talebindeki düşüş sebebiyle İzmir Aliağa rafinerisinde 5 Mayıs-1 Temmuz arasında üretime ara verilecek.

TÜRKİYE'NİN AKARYAKIT DEVİ

TÜPRAŞ'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen beyannamede herhangi bir işten çıkarma kararı alınmadığı belirtildi.

TÜPRAŞ; Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 rafineride akaryakıt mamülleri üretiyor.  

2019 yılında toplam 28,1 milyon ton üretim, 29,2 milyon ton satış gerçekleştiren TÜPRAŞ'ın satış hasılatı (ciro) 89,6 milyar TL’ye ulaştı.
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