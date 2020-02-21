Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç'un bankası 7 milyar dolar borç alacak /21 Şubat 2020 11:39

Koç'un bankası 7 milyar dolar borç alacak

Ekonomik krizde batık krediler 151 milyar liraya yükseldi. Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası yurt dışından 7 milyar dolarlık borç alacak.

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Yapı Kredi Bankası yönetim kurulu 7 milyar dolar veya muadili yabancı para/Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi. 

7 milyar doların 2 milyar doları bankanın sermayesini güçlendirmek için kullanılacak. 

BATIK KREDİLER BANKALARI ZORLUYOR

Ekonomik krizde bankaların kullandırdığı kredilerin tahsilatı aksamış ve batık kredi tutarı 151 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Batık krediler bankaların sermayelerini eritiyor. 

Yönetim kurulu kararı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan edildi. 

Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı Unicredit bankadaki paylarını satmıştı. 
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