Samanyolu Haber /Gündem / Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker kararı /03 Haziran 2021 08:51

Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker kararı

Afyonkarahisar'da, bir et entegre tesisini tehditle, Bursa'da restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a satmaya çalışan 19 sanıklı davaya ek iddianame ile sanık olarak eklenen Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı.

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Bursa’da, restoran zinciri sahibi olan Yusuf Akkaş’a, tehdit yoluyla Afyonkarahisar’daki bir et entegre tesisini satmaya çalıştığı öne sürülen 19 sanık hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Duruşmada, hakkında ek iddianame hazırlanarak, dosyası mevcut dava ile birleştirilen Sedat Peker'in de sanık olarak yargılanmasına başladı. Duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile tarafların avukatları katıldı. İddia makamı, Sedat Peker hakkında düzenlenen ve mevcut dosyayla birleştirilen iddianameye ilişkin, Peker'le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi.

Duruşmada söz alan müşteki Yusuf Akkaş'ın avukatı, birleşen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını söyledi. Sanık Erhan K. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

PEKER KARARI
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar verirken, duruşmayı erteledi.
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