Köfteci Yusuf sinek avlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.







Sözcü'nün haberine göre şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçladı, bakanlık ise Köfteci Yusuf'u da dün listesine ekledi.





Türkiye domuz eti skandalını konuşurken haberler yeme-içme sektörü vurdu.





Kumpas iddiaları dile getirilse de bakanlığın işletmeleri bir bir 'kara listeye' eklemesi vatandaşların dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını da değiştirdi.





Dün sosyal medyaya yansıyan görüntülere Köfteci Yusuf'un Avcılar'daki bir şubesinin sinek avladığı yansıdı.





Diğer işletmelerin de domuz eti skandalı sonrası önceki günlere göre daha boş oldukları görüldü.

