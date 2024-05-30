Kök aylıklar değişiyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son alınan haberlere göre bu sene emekliler senesi olarak ilan edilmişti.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre birçok detay göz önünde bulundurularak emekli maaşının en az 12 bin 500 TL’ye çıkması planlanıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı hariç başka bir artış söz konusu olmayacak ve en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarda bir değişim yaşanacak.



Kök aylığı 10 bin lira altında kalan 3 milyon 601 bin 551 emekli var. Senenin ilk 6 aylık döneminde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik zam gelse dahi emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkmayacak.



Hükümet, bütün emekliler için maaşlara eklenecek olan yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da verecek. Yani 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli vatandaşın maaşı temmuz ayı itibariyle 12.500 TL olacak. Yeni emekli olan kişiler de aynı maaşı alacak.



Bu konuyla alakalı olarak yapılacak kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklamasının ardından TBMM’de görüşülecek.



Bu sene başında 7 bin 500 TL olan emekli kök aylığı 10 bin TL’ye yükseltilmiş ve bu rakamın altında kalan bütün maaşlar seyyanen artışla 10 bin TL’ye çıkmıştı.



Eğer Temmuz ayında yapılacak olan bir artışta bazı emeklilere zam gelmemesi sorunu ortaya çıkarsa, bu yola başvurulacak. Yine bu yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılması sonucunda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olması planlanıyor.