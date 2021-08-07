Samanyolu Haber /Gündem / Kokain taşıyan uçağın Türk kaptanı Brezilya'da tutuklandı /07 Ağustos 2021 10:37

Kokain taşıyan uçağın Türk kaptanı Brezilya'da tutuklandı

4 Ağustos'ta Brezilya’ya iniş yaptıktan sonra gümrük polisi tarafından kargosunda 1304 kilo kokain bulunan Türkiye merkezli bir iş jeti firmasına ait charter uçağın kaptanı cezaevine gönderildi.

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Merkezi İstanbul’da bulunan ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait özel jete, Çarşamba günü, Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı'ndan, Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmeye hazırlanırken Brezilya Federal Polisi (PF) müdahalede bulunmuş yapılan aramada, 1304 kilo kokain ele geçirmişti.

VOA'da yer alan habere göre, uyuşturucu operasyonunun ardından uçağı kiraladığı ve kokainlerin taşındığı bavulların sahibi olduğu iddia edilen İspanya pasaportuna sahip kişiyle birlikte jette görevli, 4 Türk vatandaşı da gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk sorgunun ardından mürettebatın üçü serbest bırakılmış ancak sorumlu kaptanın sorgusuna devam edildiğinden bırakılmamıştı. Brezilya polisi yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Türk pilotun, jetteki uyuşturucudan haberi olduğuna dair ellerinde ciddi veriler olduğunu belirtmişti.

Perşembe günü Fortaleza şehrindeki nöbetçi 11. Federal Mahkeme’ye çıkarılan İspanyol yolcu ve Türk pilotun, tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi. Duruşmaya, Brezilya’daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukat da katıldı.

Operasyonun yürütüldüğü Ceara eyaleti polis yetkilisi Alan Robson, konuyla ilgili açıklamasında “Yaptığımız görüşmeler, sorgular, belgeler ve olay yerinde toplanan delillerin hepsi oraya nakledilen uyuşturucunun kaptanın komutasında olduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin Güney Amerika kaynaklı kokain ticaretindeki yeni rotalardan biri olduğunu açıklamıştı.
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