Samanyolu Haber /Gündem / Kokaine 'pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'ya 20 yıl hapis istemi /03 Ağustos 2021 14:39

Kokaine 'pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'ya 20 yıl hapis istemi

Ankara'da lüks otomobilin içinde kokain kullanırken görüntülenen ve kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu ileri süren AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun 5 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak yedi kişi hakkında iddianame düzenlendi. 

İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta yanında bulunan Ufuk Karakahyaoğlu, Melih Duran ile Mehmet Yagız Mıtrip'in, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından 5 yıldan 20 yıla, Ayhan Orhun ile Onur Satılmış'ın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere, Dolunay Oran'ın da, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.  

Kürşat Ayvatoğlu’nun Adli Tıp raporu ortaya çıkmıştı. Rapora göre, incelenen numunenin kokain olduğu belirlenmişti.

Adli Tıp, Ayvatoğlu’nun kanında uyuşturucu madde tespit etmişti.
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