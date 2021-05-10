Kokainin yeni rotası Türkiye mi?









BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, Afganistan dışında yakalanan eroinin yüzde 60'ının Türkiye'yi de içeren hat üzerinden dünyaya yayıldığını hatırlattıktan sonra, yeni bir tehlikeye dikkat çekti ve eroinden daha pahalı ve kirli olan kokainin yeni kaçakçılık üssünün Türkiye olduğunu yazdı.





"Türkiye’de yılda ortalama 1.5 ton kokain yakalanıyor. Yani Kolombiya’dan gelen 5 ton, bir yılda yakalanandan katbekat fazla. Şubat 2019’da Ekvador’dan Mersin Limanı’na gelen gemideki konteynerde 615 kilo kokain ele geçirildi" hatırlatmasında bulunan Soykan, "25 Ağustos 2020’de Dilovası’ndaki Yılport Limanı’nda Brezilya’dan gelen gemideki konteynerde 540 kilo kokain yakalandı. Ekim 2020’de ise yine Mersin Limanı’na Brezilya’dan gelen gemide 220 kilo kokain ele geçirildi" bilgisini paylaştı.





Soykan yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Son olarak Güney Amerika ülkesi Ekvador’daki Bolivar Limanı’ndan yola çıkan gemiye Orta Amerika’daki Panama’da perşembe günü operasyon yapıldı. Varış noktası Mersin Limanı olan konteynerde 616 paket kokain yakalandı. Bolivar Limanı’nı Kocaeli Dilovası’ndaki liman gibi Türk şirketi Yılport işletiyordu.





Tüm bu sevkıyatlar, milyarlarca dolarlık zehir ticareti için on milyonlarca dolarlık rüşvetlerle Türkiye’den yollar açıldığını ortaya koyuyor. Yani Türkiye’de tonlarca kokaini teslim alacak paraya ve güce sahip baron ya da baronlar var. Bu kişilerin yakalanan her ‘mal’da milyonlarca dolar kaybettiğini ve büyük riskler aldığını unutmayın. Bu nedenle yolu güvenli kılacak bağlantıları, rüşvet ağlarını kurmadan böyle bir sevkıyata asla girmezler. Yani son zamanlarda Türkiye’den tonlarca kokainin geçtiğini tahmin etmek zor değil.





Ve şimdi biz, ülkenin bir kokain rotasına dönüştüğünü Türkiye’den değil, binlerce kilometre uzaktaki Güney Amerika’dan öğrendik. En vahimi ise yetkililerin derin sessizliği.





Kolombiya’da yakalanan 5 ton kokainin Türkiye’deki alıcısı kimdi? Soruşturma açıldı mı? Neredeyse bir yıl geçti, halen açıklama yapılmadı. Son olarak suç örgütü lideri Sedat Peker, çektiği videoda bu dev sevkıyatla ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı suçlayınca gündem oldu. Sedat Peker, kokainin İzmir Limanı’na geleceğini ve alıcısının bir kimya firması olarak göründüğünü iddia etti.





Dilovası Yılport Limanı’nda yakalanan 540 kilo kokain ile ilgili olarak da büyük sorular ortada duruyor. Kokainin sahibi kimdi? Bilmiyoruz."